Brand in Nürnberger Mehrfamilienhaus: Geschirrspüler fängt Feuer

Bewohnerin konnte gerade noch ihre Wohnung verlassen - vor 56 Minuten

NÜRNBERG - Am Dienstagnachmittag kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Pilotystraße in Nürnberg. Eine Spülmaschine hatte Feuer gefangen, doch die Feuerwehr konnte den Brand in der Küchenzeile schnell löschen.

Am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr soll eine Mieterin in der Pilotystraße durch den Rauchmelder auf einen Brand in ihrer Küche aufmerksam geworden sein, wie die Feuerwehr mitteilt. Die Geschirrspülmaschine geriet in Brand und verqualmte die ganze Wohnung. Die Bewohnerin konnte sich in den Treppenraum flüchten. Die Feuerwehr konnte den Brand in der Küchenzeile löschen. In der darunterliegenden Wohnung entstand ein Wasserschaden. Die genaue Brandursache wird nun ermittelt, der Schaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

eli