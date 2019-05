Brexit? Egal! Franken reisen gerne auf die Insel

Großbritannien steht dank "Harry Potter" und "Game of Thrones" hoch im Kurs - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Deal or no deal? Wie Großbritannien und Europa sich letztlich trennen, steht spätestens am 31. Oktober fest. Die Touristen aus Nürnberg und Umgebung schert Großbritanniens Austritt aus der EU aber eh nicht ab. Ein Land liegt sogar hoch im Kurs.

Der Brexit bringt für fränkische Touristen auch Vorteile. © Andrew Milligan, dpa



Noch mal schnell von Nürnberg nach London-Stansted, das vom Albrecht Dürer Airport aus direkt angeflogen wird, um die englische Hauptstadt zu besuchen? Oder eine Whisky-Genussreise quer durch Schottland machen vor dem Brexit? Die Nürnberger haben es nicht eilig, sie buchen fleißig Urlaube auf der Insel – EU-Austritt hin oder her.

Das weiß Birgit Bornemeier von Reisekultouren, Spezialistin für Whisky-Reisen. Sie war vor kurzem selbst dort, auf der Insel Islay. "Die Auslastung war für April sehr hoch", sagen auch die Hoteliers. Das Interesse für Reisen nach Großbritannien sei groß, die Zahl der Buchungen ist "weiter auf einem hohen Niveau".

Nur in Sachen Flugverkehr habe sie Fragen beantworten müssen, ihre Kunden aber beruhigt: Der DRV, der Deutsche Reiseverband, hat bereits im März erklärt, dass "der Flugverkehr zwischen der EU und Großbritannien weiter so verlaufen wird wie bisher".

Am Anfang, sagt Lars Heinemann, "hat der geplante EU-Austritt Großbritanniens Reisende verunsichert". Inzwischen aber sei die Nachfrage "entgegen aller Befürchtungen" sogar gestiegen. "Alle sind neugierig auf die chaotischen Briten", lacht der Chef von Heinemann Touristik in Johannis. Viel wird bei ihm gebucht, von Rundreisen in der Gruppe über Mietwagenrundreisen, die beide stark zugenommen haben, bis zu Filmtourismus dank "Harry Potter" und "Game of Thrones".

Der Brexit bringt auch Vorteile, findet Lars Heinemann: "Der Urlaub dort ist wegen des schwächelnden Pfunds günstiger geworden." Wer sich - nach dem Brexit - an Roaming-Kosten, einer Auslandskrankenversicherung und aufgrund der Grenzkontrollen längeren Wartezeiten nicht stört, soll fliegen.

Die Lust auf eine Reise auf die Insel bestätigt eine Handvoll weiterer Tourismusbüros. "Das Interesse an Großbritannien ist ungebrochen und insbesondere für Schottland können wir steigende Buchungszahlen vermelden", sagt stellvertretend Monika Singer, Vertrieb- und Marketingleiterin der Tui Group. Schottland sei das beliebteste Ziel, gefolgt von Südengland.