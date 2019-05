Chaos vor Wahllokalen: Rumänen loben Einsatz der Polizei

Ein Münchner Beamter wurde in Rumänien sogar zum Ehrenbürger ernannt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG/MÜNCHEN - Das Chaos vor den rumänischen Wahllokalen sorgte am Tag der Europawahl für viel Aufsehen - auch in Nürnberg. In München standen die Rumänen derweil ebenfalls vor verschlossenen Türen. Weil sich die Polizei für die Wartenden einsetzte, gab es in den Sozialen Netzwerken viel Lob für die Beamten. Ein Video zeigt, wie die Dankbarkeit einen Polizisten zu Tränen rührt.

Die Nürnberger Polizei versuchte, das Chaos zu regulieren, in dem sie Teile der Fürther Straße absperrte. © Günter Distler



Bilder von langen Warteschlangen kursierten am Tag der Europawahl im Netz. Der Grund: Vor mehreren rumänischen Wahllokalen in Deutschland kam es zu Staus und massiven Verzögerungen. Auch in Nürnberg warteten circa 800 Rumänen stundenlang darauf, ihre Stimme abgeben zu können.

Die Nürnberger Polizei versuchte, das Chaos zu regulieren, in dem sie Teile der Fürther Straße absperrte. Ähnlich gingen auch ihre Münchner Kollegen vor. Dem BR zufolge ließen die Münchner Beamten auf einer Fläche vor dem Generalkonsulat in der Landeshauptstadt Sperrgitter aufstellen, die das Gebiet des Konsulats vergrößerten. Alle, die sich auf dieser Fläche aufhielten, sollten noch wählen dürfen. Daraufhin wurde die Öffnungszeit am Abend verlängert.

Deshalb haben die Münchner für ihren Einsatz Lob in Sozialen Medien wie auch von rumänischen Medien erhalten: Die Münchner Polizei habe mehr für die Rumänen getan als die eigenen Behörden, hieß es dort. So kursiert auf Facebook auch ein Video, das zeigt, wie Rumänen in Dankeshymnen ausbrechen und dabei vor allem einen Beamten des Unterstützungskommandos ansprechen.

Der Polizist mit rumänischen Wurzeln soll dem BR zufolge über ein Megafon die Wahlberechtigten über die Lage informiert und dadurch zu deren Beruhigung beigetragen haben. In dem Video ist auch zu sehen, dass die Dankbarkeit seiner Landsleute den Beamten zu Tränen rührte.

In einem Kommentar unter dem Video verkündete ein User, mehrere Bars und Lokale in der rumänischen Stadt Brașov, der Heimatstadt des gefeierten Polizisten, hätten ihn zum Ehrengast ernannt. Damit dürfe er dort lebenslang kostenlos essen und trinken.

mch