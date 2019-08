CSD, Eselrennen und rollende Panzer: Die Bilder des Wochenendes

Samstag und Sonntag gab es jede Menge Events in Franken - vor 45 Minuten

NÜRNBERG - Bunte Fahnen, "The American Way of Life" oder musikalische Highlights aus der Klassik- oder Pop-Szene. Am Wochenende hatte Franken einiges zu bieten. Alle Bilder zu den Events!

Namika, Max Giesinger und Lions Head waren am Freitag zu Gast am Brombachsee. Zu dem pilgerten nur einen Tag später weitere Musikliebhaber, um bei der Konzertreihe "Lieder am See" den musikalischen Klängen zu lauschen und es ordentlich krachen zu lassen.

Bilderstrecke zum Thema Lions Head, Namika und Max Giesinger sorgten für gute Laune am Brombachsee Sie nahmen ein Bad in der Menge, feierten mit den Fans und sorgten beim Publikum für unvergessliche Momente: Drei Performer der deutschen Pop-Landschaft waren am Freitag zu Gast am Bromachsee. Namika, Max Giesinger und Lions Head heizten in der fränkischen Landschaft ein.



Deutlich ruhiger ging es da am Luitpoldhain in Nürnberg zu. Das zweite Abendkonzert der Nürnberger Symphoniker stand an. Etwa 50.000 Klassikfans nahmen auf der Wiese des Parks Platz.

Beim Eselrennen in Hersbruck ging es am Sonntag heiß her: 20 Vierbeiner gingen bei dem etwa einen Kilometer langen Parcours an den Start. Hier kommen die Bilder!

Bilderstrecke zum Thema Auf die Hufe, fertig, los: Wildes Eselrennen in Hersbruck Beim Eselrennen in Hersbruck ging es am Sonntag heiß her: 20 Vierbeiner gingen bei dem etwa einen Kilometer langen Parcours an den Start. Django's Nicki hieß am Ende der Sieger. Rund 3000 Besucher verfolgten das Spektakel im Rahmen des Altstadtfests bei strahlendem Sonnenschein.



Trotz Regenschauer war am Samstag die Stimmung beim Nürnberger Yogafestival bestens. Am Sonntag legten die Teilnehmer dann bei strahlendem Sonnenschein eine Session auf dem Dutzenteich ein.

Bilderstrecke zum Thema Kopfstand und Krieger: So war das Yogafestival am Dutzendteich Trotz Regenschauer war am Samstag die Stimmung beim Nürnberger Yogafestival bestens. Auf den Matten ging es mit Klassikern wie Krieger oder herabschauender Hund in die Dehnung. Am Sonntag legten die Teilnehmer dann bei strahlendem Sonnenschein eine Session auf dem Dutzenteich ein.



Hoch her ging es außerdem beim Weinturm Open Air. In Bad Windsheim tanzten und feierten die Fans unter anderem zur Musik von Fiva - auch etwas Kneipenstimmung und Vodoozauber lagen in der Luft.

Bilderstrecke zum Thema Fiva, Bim und der Kneipenchor: Das Weinturm-Festival am Samstag Bunt, gemütlich, abwechslungsreich und kurzweilig waren die Kernelemente des Weinturm-Samstags. Nach dem furiosen Auftakt am Freitag war wirklich für jeden Festival-Begeisterten reichlich dabei: Ruhig und kuschelig, hart und punkig, Hip-Hop-knallig und Vodoo-Wummern sowie ein musikalischer Eintopf der Extraklasse.



Auch bei den Truppen wurde gefeiert - dabei traf Schnitzel auf Burger: In Grafenwöhr feierten Soldaten und die Besucher das deutsch-amerikanische Volksfest. Es gilt als eines der größten in Bayern.

Bilderstrecke zum Thema Schwere Geschütze und Bier: So war das Army-Volksfest in Grafenwöhr Wenn der "American Way of Life" auf deutsche Geselligkeit trifft, dann ist wieder das Volksfest der US-Army in Grafenwöhr. Es gilt als eines der größten in Bayern. Die Verantwortlichen der Garnison Bavaria stellten wieder Dutzende Fahrgeschäfte auf den Truppenübungsplatz. Aber nicht nur.



Bunte Bilder lieferte auch der Christopher Street Day. In Nürnberg zog eine schrille Parade mit rund 5000 Menschen durch die Stadt und feierte am Samstag trotz des Regens die Toleranz.

Bilderstrecke zum Thema Fetisch, Fummel, nackte Haut: Nürnberger feiern Christopher Street Day Trotz des strömenden Regens zogen am Samstag rund 5000 Menschen beim Christopher Street Day durch Nürnbergs Straßen. Mit bunten Kostümen oder nackter Haut sorgten die Teilnehmer für jede Menge Aufsehen. Der ein oder andere packte sogar sein Fetisch-Sortiment aus. Hier kommen die schrillen Bilder!



vek