Da kommt was auf uns zu! DWD warnt vor schweren Gewittern

Nächste Woche steht dann eine Hitzewelle mit Warnstufe 2 bevor - vor 19 Minuten

NÜRNBERG - Der Sommer läutet das Wochenende in manchen Gebieten mit lautem Poltern ein: Gewitter suchen Franken heim. Auf bis zu 28 Grad klettert das Thermometer dann am Sonntag, Regen ist wahrscheinlich. In der kommenden Woche wird es sogar noch wärmer - eine Hitzewelle steht uns bevor.

+++ Wie der Deutsche Wetterdienst am Samstagnachmittag auf seiner Homepage verkündete, sind in den Gebieten um Roth, Ansbach, Weißenburg und Dinkelsbühl Gewitter zu erwarten. Also lieber den Schirm mitnehmen und vorausschauend fahren!

+++ Der DWD warnt außerdem vor einer Hitzewelle, die Deutschland in der nächsten Woche bevorsteht. Vor allem für ältere und kranke Personen sowie Kinder könnten die Temperaturen um die 38 Grad gefährlich werden.

+++ Am Sonntagmorgen überquert uns von Nordwesten eine Kaltfront. Vereinzelt können Schauer und Gewitter auftreten. Am Vormittag heitert das Wetter auf. Es soll trocken bleiben bei Höchsttemperaturen um die 29 Grad. Der in Böen starke Wind weht aus Nordwest.