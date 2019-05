Dank Tief "Axel": Heftige Regenfälle und Gewitter in Franken

NÜRNBERG - Die Woche startet mit Dauerregen. Der DWD warnt sogar vor unwetterartigen Regenfällen in vielen Teilen Frankens, zudem ziehen am Abend Gewitter über die Region.

+++ Der Montag wird auch am Abend ungemütlich: Bei etwa 18 Grad regnet es andauernd. In vielen Teilen Frankens warnt der DWD vor unwetterartigen Regenfällen. Ab dem Nachmittag können bis in die Nacht Gewitter aufziehen.

+++ Am Dienstag sinken die Temperaturen dann deutlich. Bei maximal 14 Grad wird es vor allem über den Mittag hinweg regnerisch und windig. Die Sonne lässt sich kaum blicken.

+++ Am Mittwoch klingen die Niederschläge allmählich ab und die Wolkendecke beginnt nachmittags aufzulockern. Maximal werden 18 Grad erreicht.

Gewitter Foto: Patrick Pleul/dpa