Das Akkordeon erobert Nürnberg: Alle Fotos zum Bardentreffen 2019

Die Schnappschüsse zu den Bands, Besuchern und Buden

NÜRNBERG - Bands und Künstler wie Che Sudaka, Bird Berlin und Bukahara lockten dieses Jahr wieder Tausende Besucher in Nürnbergs Altstadt. Beim 44. Bardentreffen traten sie alle unter dem Motto "World Wild Accordion" auf.

Während die prognostizierten Unwetter bislang ausblieben, strömten zahlreiche Besucher zu den verschiedenen Spielstätten in der historischen Altstadt von Nürnberg. Dabei wurde getanzt, gelauscht und vor allem ganz viel auf dem Akkordeon gespielt.

Während die einen auf ihren Instrumenten spielten und für fetzige, unterhaltsame oder auch kuschelige Stimmung in den Gassen Nürnbergs sorgten, lauschten die anderen andächtig den musikalischen Klängen oder schwangen das Tanzbein. Nach dem heißen Freitag war das Klima am Samstag perfekt für den zweiten Tag des Bardentreffens.

Ob auf der Insel Schütt, am Hauptmarkt oder an anderen Spielorten in Nürnbergs historischer Altstadt - der Samstag erfreute die Besucher mit einem Großaufgebot an Musikern. Daniel Kahn & The Painted Bird, Blanca Nunez & Band, Sofine Saidi & Mazalda, Bird Berlin, Nils Frevert und Bukahara lockten zahlreiche Besucher zum zweiten Tag des Bardentreffens.