Das Bardentreffen-Wochenende bringt Abkühlung

NÜRNBERG - Was haben wir geschwitzt! Das Wochenende bringt sie nun endlich, die ersehnte Abkühlung - allerdings mit bitterem Beigeschmack: Gewitter könnten die Stimmung beim Bardentreffen trüben.

+++ Die Hitzewelle ist erst einmal vorüber: Pünktlich zum Bardentreffen sinken die Temperaturen auf ein angenehmes Niveau. Bei maximal 25 Grad lässt es sich durchaus in der Nürnberger Innenstadt aushalten. Allerdings können Unwetter die Stimmung beim Bardentreffen trüben: Am Samstagabend und in der Nacht kann es zu leichten Gewittern mit Starkregen kommen. Die Veranstalter des Festivals sind aber auf die möglichen Unwetter vorbereitet und stehen im Austausch mit der Feuerwehr.

+++ Auch am Sonntag bleibt es bedeckt, gegen Abend kann es zu Regenfällen kommen. Wetter.de warnt außerdem vor Unwettern, Barden sollten sich also wappnen. Die Temperaturen bewegen sich weiterhin im mittleren 20er-Bereich.

+++Zum Montag hin wird es dann zumindest wieder ein bisschen freundlicher. Zwar kann es immer noch zu Regenschauer kommen, am frühen Nachmittag setzt sich aber die Sonne durch und es bleibt bis in die Abendstunden heiter.

+++ Der Dienstag lockt wieder mit perfektem Sommerwetter: Strahlender Sonnenschein bei Temperaturen knapp unter 30 Grad bilden den perfekten Start in die Sommerferien.

