Rock for Nepal: Attraktiv auch beim 5. Mal

Wir haben einen historischen Rückblick mit Bildern aus dem Juni 1969 für Sie zusammengestellt. Klicken Sie sich durch und lesen Sie, was Nürnberg damals bewegte!

Heftiger Regen und Hagel gingen am Donnerstagnachmittag über der Region nieder. Der DWD warnte vor heftigen Güssen und schweren Gewittern. Schäden blieben, Stand jetzt, aus. Die Bilder sind dennoch eindrucksvoll.

Ein Zeugnis ihres Glaubens haben hunderte Katholiken in Neumarkt an Fronleichnam abgelegt: Nach einem Gottesdienst am Unteren Markt folgte die Prozession durch die Stadt.