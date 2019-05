"Das Weinerlebnis im Frühjahr"

"Junge Weine im alten Gemäuer" des Neustädter Schlosses - vor 35 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Für "Das Weinerlebnis im Frühjahr" sorgen zum 14. Mal die Winzer der "WeinWanderWelt" mit einer "außergewöhnlichen Art der Jungweinprobe" in ganz speziellem Ambiente. Für das sorgt am Sonntag, 19. Mai, der Innenhof des "Alten Schlosss" in Neustadt.

Wie im letzten Jahr im Ullstädter Schlosshof, laden auch zur Jungweinprobe in der Kulisse des "Alten Schlosses" in Neustadt charmant Hoheiten der "WeinWanderWelt" ein. © Harald Munzinger



Wie im letzten Jahr im Ullstädter Schlosshof, laden auch zur Jungweinprobe in der Kulisse des "Alten Schlosses" in Neustadt charmant Hoheiten der "WeinWanderWelt" ein. Foto: Harald Munzinger



Außergewöhnlich gestaltet die "WeinWanderWelt" ihre Jungweinproben stets in Verbindung von Kultur und Genuss. So wird auch der Jahrgang 2018 von Winzern aus den Gemeinden Sugenheim und Markt Nordheim unter dem Motto kredenzt: "Genießen Sie den 'jungen' Wein in alten Gemäuern", zusammen mit einer kleinen, aber feinen Auslese regionaler Spezialitäten, wie es Rudolf Kolerus ankündigt.

Um 13 Uhr wird der Sprecher der "WeinWanderWelt" mit deren Weinprinzessinnen "Nadine I" und "Sofia I" sowie der Kaiserin "Kunigunde" vom Osing und Neustadts Bürgermeister die Jungweinprobe eröffnen, die um 17 Uhr endet. Bei der bieten acht Winzer Proben der jungen Weine an. Es können Weiß- und Rotweine verkostet werden, wobei die Palette der Weine breit gefächert sein wird. Sie reicht von unkomplizierten spritzigen Sommerweinen bis hin zu fruchtigen, trockenen und halbtrockenen Kabinettweinen, so Kolerus: "Darüber hinaus stehen auch extraktreiche Spätlesen bis hin zu großen Trockenbeerenauslesen zur Verkostung bereit!"

Regionales wird an Wurst- und Käsetheken und vom Imker angeboten, ferner hausgemachte Kuchen und Torten aus dem "Museums Café" und das Verdauungsschnäpschen oder Liköre aus heimischer Destille. Für alle Weinproben und für das Kulturangebot beträgt der Unkostenbeitrag fünf Euro. Um 14, 15 und 16 Uhr gibt es Sonderführungen.

Die im "Alten Schloss" befindlichen Museen - das "Aischgründer Karpfenmuseum", das "Markgrafenmuseum" mit der einmaligen Siebener-Abteilung (immaterielles Kulturerbe der UNESCO) und die "KinderSpielWelten" - sind geöffnet und können, anlässlich des internationalen Museumstages kostenlos besichtigt werden. Den Besuchern wird "ein breites Spektrum an kulturellen Einblicken" und eine "anschauliche Reise durch die Stadtgeschichte" geboten.

Der Parkplatz "P1 Zentrum" liegt für die über die Bundesstraßen 8 oder 470 anreisenden Besucher am Schloss (Durchgang durch die Stadtmauer in den Schlosshof), vom Bahnhof Neustadt-Mitte führt der Weg durch reizvolle Altstadtgassen.

nb/hjm