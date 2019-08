Das Wetter bleibt die nächsten Tage durchwachsen

Immerhin am Freitag sind hochsommerliche Temperaturen angekündigt - vor 42 Minuten

NÜRNBERG - Das Wetter scheint derzeit nicht wirklich zu wissen, was es will. Momentan wechselt sich die Sonne fleißig mit Wolken und Schauern ab. Dieser Trend scheint sich bis zum Wochenende erst einmal fortzusetzen.

+++ Am Mittwoch sinken die Temperaturen auf 21 Grad. Es bleibt regnerisch und bis Nachmittag sind weiter Gewitter angekündigt. Der Regenschirm ist also das wichtigste Accessoire des Tages.

+++ Am Donnerstag sieht es zumindest aktuell danach aus, dass es wieder etwas besser wird. Es wird bis zu 24 Grad warm. Momentan sind keine Schauer angekündigt, doch in dieser unbeständigen Woche könnte sich das durchaus ganz schnell wieder ändern.

+++ Am Freitag wird es wieder hochsommerlich, wenigstens tagsüber: bis zu 30 Grad sind angekündigt. Am Abend und in der Nacht erreicht Nürnberg dann allerdings wieder eine Kaltfront aus England mit schauerartigen und gewittrigen Regenfällen.