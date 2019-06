Das Wochenende: Vorgeschmack auf die extreme Hitze

NÜRNBERG - Beim Blick aus dem Fenster mag man es kaum glauben: Am Samstag Nachmittag soll es ein letztes Mal regnen. Ab Sonntag wird es dann sommerlich und der Sommer gibt Vollgas: Bis zu 37 Grad könnten auf die Region zukommen!

+++ Am Samstag ist es unbeständig. Am Morgen scheint zunächst die Sonne, am Nachmittag soll es regnen. Zudem sind ab dem Mittag leichte Gewitter möglich. Die Temperatur liegt über den Tag hinweg um die 22 Grad.

+++ Der Sonntag bringt dann bessere Aussichten: die Temperaturen klettern über den Tag auf maximal 28 Grad, zum Nachmittag verziehen sich auch die letzten Wolken vom strahlend blauen Himmel.

+++ Die nächste Woche kommt dann knallheiß daher: Direkt am Montag steigen wir mit bis zu 30 Grad und Sonne satt ein. Das war aber noch lange nicht alles: Täglich steigen die Temperaturen weiter an und erreichen zur Wochenmitte Spitzenwerte: Für Mittwoch meldet wetter.de aktuell (37!) Grad für Nürnberg! Trinkt an diesen heißen Tagen also unbedingt ausreichend und packt den Sonnenschutz ein.

Darum kommt die Hitze nach Franken

Sonnig, trocken und heiß wird es hier, weil eine Heißluft-Blase von der Sahara aus nach Norden wandert. Die Hitze breitet sich dann auch über Deutschland, aber vor allem über Süd- und Ost-Frankreich aus: Dort wird sogar die 40-Grad-Marke geknackt. Für die Region ist so oder so klar: Es wird sehr, sehr heiß werden.

