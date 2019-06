Dauerregen im Gepäck: Am Sonntag drohen Gewitter!

Temperaturen bleiben über 20 Grad, allerdings droht nasse Erfrischung - vor 27 Minuten

NÜRNBERG - "Obacht!", heißt es am Sonntagvormittag in Franken: Der Deutsche Wetterdienst warnt in Teilen Mittelfrankens vor Starkregen. Außerdem kann es zu örtlichen Gewittern kommen. Doch schon in der kommenden Woche schaut es auch in der Region wieder mehr nach Sommer aus!

+++ Auch der Sonntag bleibt unbeständig. In Nürnberg sind laut wetter.de sogar schwere Gewitter mit Sturmböen, Starkregen, Hagel oder Blitzen möglich. Zumindest von 6 bis 14 Uhr. Auch die Temperaturen passen sich der Abkühlung an und sinken auf etwa 19 bis 22 Grad ab, nachts sogar auf 15.

+++ Doch das Unheil scheint sich zum Wochenstart wieder vom Staub zu machen. Am Montag steigen die Temperaturen wieder deutlich an. Bei bis zu 23 Grad soll es trocken bleiben. Außerdem dürfen sich die Franken auf jede Menge Sonnenstunden freuen!

+++Am Dienstag kann sogar die 30-Grad-Marke wieder durchbrochen werden, welche laut dem fränkischen Wetterochs jedoch von nachmittäglichen Wärmegewittern begleitet werden könnten.

