Denkmäler, Bratfisch und Möpse: Die Bilder vom Wochenende

NÜRNBERG - Während manche sich bei dem Regen der letzten Tage in der Wohnung verschanzt haben oder Innenaktivitäten nachgingen, strömten viele Franken zu den zahlreichen Events in der Region. Egal ob Fischerfest, Tag des offenen Denkmals oder Volksfest-Boxen: Wir haben die Wochenend-Bilder.

Möpse in schrillen Kostümen, Besucherströme in historischen Hallen und Boxkämpfe im Festzelt: Das Wochenende in Franken war turbulent und ereignisreich. Dabei entstand so mancher Schnappschuss. In diesen Bildergalerien können Sie das Wochenende Revue passieren lassen.

Bilderstrecke zum Thema Exklusiver Einblick ins Kloster und Gymnasium: Tag des offenen Denkmals in Nürnberg Wenn es draußen regnet, muss man eben eine Beschäftigung im Inneren finden: Das sagten sich auch zahlreiche Nürnberger am Sonntag. Glücklicherweise fand passend zum Regenwochenende der Tag des offenen Denkmals in der Frankenmetropole statt. So erhielten die Besucher Einblicke in Bauten wie das Willstätter Gymnasium, das Dominikanerkloster oder das Johannes-Scharrer-Gymnasium.



Bilderstrecke zum Thema Alles nur für Möpse: Schrille Vierbeiner auf Nürnberger Volksfest Sie werden geschmückt, sie werden gepflegt und sie werden geliebt: Der Mopsclub Nürnberg veranstaltete auch dieses Jahr wieder ein Volksfest ganz zu Ehren der flauschigen kleinen Vierbeiner. Dabei sorgten die Hunde für zuckersüße Schnappschüsse - wir haben sie in einer Galerie zusammengefasst.



Bilderstrecke zum Thema Schlagkraft im Festzelt: Beim Volksfest-Boxen flogen die Fäuste Zahnschutz, gepolsterter Helm und ein Hauch von Babyspeck: Auch die Jüngsten, die am Sonntag auf dem Volksfest in den Ring stiegen, hatten schon alles dabei, um die härtesten Schläge abzuwehren. Es waren neun Freundschaftskämpfe, die – zumindest für Box-Laien – alles andere als freundschaftlich aussahen. Vom Halbfliegen- bis zum Halbschwergewicht traten im Festzelt Papert 16 Boxer und zwei Boxerinnen an.



Bilderstrecke zum Thema Üben für den Ernstfall: Die THW-Sandsack-Challenge Sandsack-Zielwerfen, Türme bauen und Jutesäcke so schnell wie möglich mit Inhalt befüllen: Beim THW gehört die Arbeit mit Sandsäcken, gerade bei Hochwasser, zum Arbeitsalltag. Um auch andere Leute damit vertraut zu machen, hat das THW am 7. September in Bayern die "Sandsack-Challenge" ausgerufen - so haben sich die Teilnehmer geschlagen!



Bilderstrecke zum Thema Tag des offenen Denkmals Erlangen: Pinslhaus und Brucklyn öffnen Tore Viel Interesse haben die Erlangerinnen und Erlanger am Tag des offenen Denkmals an "ihren" Denkmälern in der Stadt gezeigt. Die zahlreichen Führungen waren gut besucht, und die Besichtigungsmöglichkeiten von sonst kaum zugänglichen Denkmälern wurden reichlich genutzt.



Bilderstrecke zum Thema Atzenhof treibt's wild: Nackte Haut beim Kärwa-Umzug Atzenhof kann Kärwa. Hunderte Besucher säumten den traditionellen Umzug, während es auf den Wagen ziemlich bunt zuging. Saltos, nackte Haut und schicke Pferde - wir haben die Bilder!



Bilderstrecke zum Thema Würzig, deftig, saftig: Beim Fischerfest in Roth brutzelten Makrele und Co Am Samstag erfreuten Mitglieder des Fischereivereins Roth die Besucher des Fischerfests mit schmackhaften Leckereien vom Angelhaken. Neben den Fischen gab es frisch gezapftes Bier von der Bar. Am Sonntag dann durften sich alle Fischliebhaber am Altstadtfest in Roth freuen, denn die Vereinsmitglieder waren dort bereits zum Frühschoppen mit ihren Fischen am Start.



Bilderstrecke zum Thema Besucherscharen trotz Regenschauer: So feierten die Rother ihr Altstadtfest Durchwachsen gestaltete sich das Rother Altstadtfest: Während sich die Besucher vom schlechten Wetter nicht die gute Stimmung vermiesen ließen, wollten die Organisatoren Schäden durch Regenschauer an den elektronischen Geräten der Bands vermeiden und cancelten mehrere Musik-Acts.



Bilderstrecke zum Thema Mit Kanone, Schild und Schwert: Das Mittelalterfest des Trommlerhaufen Heideck Der Heidecker Trommlerhaufen ließ in diesem Jahr zum ersten Mal das Mittelalter wieder aufleben: In Zusammenarbeit mit der Stadt, dem Heimat- und Verkehrsverein und dem Lindwurmbräu veranstalteten sie ein Mittelalterfest. Diverse Gruppen ganz im Zeichen des Mittelalters schlugen dort ihr Lager auf, Handwerker stellten ihre Kunst vor und auch Gaukler sowie Barden gaben ihre Darbietungen zum besten.



Bilderstrecke zum Thema Musikreise quer durch die Altstadt: So war das HIP Live-Festival Eine bunte Mischung aus fast alle Musikrichtungen wurde den Besuchern auf dem Rundgang zu den einzelnen Bühnen in Hilpoltstein geboten. Auch dieses Jahr war das Live-Festival wieder gut besucht. Die Bühnen sind bei dem Event stets über die gesamte Altstadt verteilt. Das Amt für Kultur und Tourismus hatte die Feierlichkeiten zusammen mit dem Arbeitskreis Kultur und Tourismus sowie mit Unterstützung mehrerer ansässigen Vereine, die für die Verkostung sorgten, auf die Beine gestellt.



Bilderstrecke zum Thema Gelungener Kirchweihauftakt in Gunzenhausen Mit der Kirchweih hat in Gunzenhausen die fünfte Jahreszeit Einzug gehalten. Nach einem gelungenen und - allen Wetterprognosen zum Trotz - trockenen Auftakt auf dem Marktplatz, ging es zum Schießwasen, wo das erste Fass Bier angestochen wurde.



Bilderstrecke zum Thema Schwimmen, Radfahren und Laufen: Der Medwork-Triathlon in Höchstadt Zum achten Mal in Folge beging Höchstadt mit dem Medwork-Triathlon eines der sportlichen Highlights des Jahres. Hier gehen nicht nur Profis an den Start: Auf der Kurzdistanz und dem Jedermann-Rennen (0,4/20/5 km und 1,5/40/10 km) starteten am Sonntag über 500 Sportler - Männer und Frauen aller Altersgruppen, Laufsport-/Triathlon-Vereine, Firmengruppen, sportliche Einsteiger genauso wie ambitionierte Leistungssportler.



Bilderstrecke zum Thema Puppen, Schuhe, Porzellan: Ansturm auf den Trempelmarkt Am Wochenende können sich Fans von Raritäten und Co. auf dem Nürnberger Trempelmarkt durch die bunt gemischte Produktpalette trödeln. Bereits am Freitagnachmittag war der Andrang groß. Neben Geschirr, Spielzeug, Puppen und Figürchen gab es auch Schuhe und Bekleidungsstücke zu erwerben.



