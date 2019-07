Der fränkische August beginnt mit Regen und Wolken

NÜRNBERG - In den kommenden Tagen wechseln sich Sonne und Wolken immer wieder ab. Richtig sommerlich wird es zwar nicht, allerdings pendeln sich die Temperaturen immerhin zwischen 23 und 26 Grad ein. Zum Wochenende gibt es allerdings erst einmal Regen.

+++ Am Donnerstag klettert das Thermometer auf bis zu 24 Grad in Franken. Es bleibt bewölkt, allerdings bricht die Sonne immer mal wieder durch die Wolken. In der Nacht kühlt es auf 15 Grad ab.

+++ Am Freitag kämpft sich die Sonne langsam zurück: Bei Spitzenwerten um die 26 Grad wird es etwas wärmer. Auch die Wolkendecke lockert immer wieder auf. Allerdings könnte es zu vereinzelten, kleineren Schauern kommen.

+++ Der Samstag wird dann eher ungemütlich: Bei Maximaltemperaturen um die 21 Grad kann es immer wieder zu Regengüssen kommen. Wer also vorhatte, den Christopher Street Day zu besuchen, sollte einen Schirm einpacken.

