Der Reiz des Grafflmarkts: "Das ist wie ein Klassentreffen"

Zwei Fürther erzählen, warum es sie immer wieder zum Verkaufen hierherzieht - vor 28 Minuten

FÜRTH - Die Fürther Altstadt ist wieder fest in der Hand der Feilscher und Händler. Bis Samstagnachmittag lockt der Grafflmarkt die Besucher an. Was macht den Reiz dieses Marktes aus, der schon seit über 40 Jahren stattfindet? Am besten können das erfahrene Graffler selbst beurteilen.

Laura Vogt war mit ihrem Stand im September am Waagplatz zu finden, diesmal hat sie einen Platz in der Gustavstraße. © Hans-Joachim Winckler



Laura Vogt war mit ihrem Stand im September am Waagplatz zu finden, diesmal hat sie einen Platz in der Gustavstraße. Foto: Hans-Joachim Winckler



Laura Vogt etwa ist zum dritten Mal dabei "Ich habe mir bei der Online-Reservierung den letzten noch freien Stand gesichert", erzählt sie. In der Vergangenheit war sie immer etwas früher daran und konnte ihre Zelte am Waagplatz aufschlagen. Dort gefiel ihr vor allem die lockere Atmosphäre. "Man sitzt nicht nur herum und wartet auf Kundschaft, sondern es ergeben sich ständig neue, lustige Gespräche und nette Bekanntschaften", sagt die Fürtherin, die sich auch noch gut an ihre erste Teilnahme erinnert. Damals fuhr sie in der Nacht zum Samstag mit einem großen, leeren Kleiderständer im Bus nach Hause.

Bilderstrecke zum Thema Tausende in der City: Die Bilder vom Fürther Grafflmarkt Der Grafflmarkt ist eine Fürther Institution. Tausende streiften bereits am Freitag durch die Altstadt, auf der Suche nach seltenen Fundstücken, Second-Hand-Ware oder Kunst. Doch der Flohmarkt ist mehr - erst ist ein Treffpunkt für Freunde und solche, die es werden wollen. Die Bilder!



Ein Negativ-Erlebnis war der Diebstahl einer Designer-Armbanduhr, die von ihrem Stand spurlos verschwand. Glücklicherweise blieb es die einzige Erfahrung dieser Art. In diesem Jahr hat sie ihren Stand in der Gustavstraße. Im Angebot: Klamotten, auch für Männer, und Naturkosmetik.

Kopflos übers Pflaster. Beim Fürther Grafflmarkt kann man so manches Schnäppchen machen, wie die rosige Neuerwerbung von Stehlampe zeigt.



Kopflos übers Pflaster. Beim Fürther Grafflmarkt kann man so manches Schnäppchen machen, wie die rosige Neuerwerbung von Stehlampe zeigt.



Schon seit über 20 Jahren auf dem Fürther Grafflmarkt vertreten ist Michael Krauß. Auch dieses Mal ist er mit seinem Stand auf dem Löwenplatz anzutreffen. Das wissen auch viele seiner Bekannten und Freunde.

"Wegen des Profits bin ich nicht hier"

"Der Grafflmarkt ist für mich wie ein Klassentreffen. Viele Menschen, die man das ganze Jahr über nicht sieht, trifft man hier mit Sicherheit", freut er sich. Es sind diese Begegnungen, das Herumblödeln mit alten Freunden und das Austauschen von Geschichte, das ihn immer wieder zum Grafflmarkt zieht. "Wegen des Profits bin ich nicht hier", sagt er.

Die meisten Besucher des Grafflmarkts kommen, um gemütlich durch die Reihen der Stände zu schlendern und dabei ein kühles Getränk oder eine Bratwurstsemmel zu genießen. Manchmal wird dann auch bei Michael Krauß etwas gekauft. Bei ihm gibt es vor allem allerlei Hausrat aus Haushaltsauflösungen, sowie viel Kleinkram und Dekogegenstände. "Bei mir kann man sich für kleines Geld die Tüte vollmachen oder sogar einen Karton", so Krauß.

Was er nicht bis 13 Uhr am Samstag losgeworden ist, wird größtenteils verschenkt. Einmal musste er allerdings sehr viel wieder mit nach Hause nehmen. Ein plötzlicher Stechmückenbefall sorgte für ein abruptes Ende des Grafflmarktes. "Auf einmal roch es bei den Händlern nur noch nach Insektenspray und die Besucher nahmen natürlich Reißaus."

Florian Burghardt