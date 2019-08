Der Schutz von Bäumen ist keine reine Privatangelegenheit

Durch die Baumschutzverordnung werden Ersatzpflanzungen sichergestellt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - "Mein Haus, mein Garten, mein Baum", scheinen viele zu denken. Was geht es den Staat an, was ich mit dem Baum mache? Doch die bayerischen Baumriesen sollten eben nicht nur Privatangelegenheit sein, zu groß ist ihr ökologischer Wert. Ein Kommentar von NN-Redakteur Martin Müller.

Ein maßloser Eingriff ins Privateigentum? Mitnichten. Der Staat, in diesem Fall die Kommunen, will ja gar nichts verbieten, niemand soll gegängelt werden. In den allermeisten Fällen genehmigt er die Fällungen. Zudem gibt es viele Ausnahmen. Schwer kranke oder schon abgestorbene Bäume fallen beispielsweise gar nicht unter die Baumschutzverordnung.

Bilderstrecke zum Thema Zwölf Dinge, die der Klimawandel in Bayern verändert Der Klimawandel macht auch vor Bayern nicht Halt. Bis zum Jahr 2100 soll es bis zu 4,5 Grad wärmer werden. Das hat gravierende Auswirkungen auf das Leben im Freistaat.



Der eigentliche Wert der Baumschutzverordnungen liegt darin, dass damit Ersatzpflanzungen für die gefällten Baumriesen sichergestellt werden. Dieses Zugeständnis an die Natur ist gering genug, schließlich wird es Jahrzehnte dauern, bis die Jungbäume einen ähnlichen ökologischen Wert haben. Aber zumindest das sollte uns die Zukunft unseres Planeten und unserer Kinder wert sein.

Nur 94 Kommunen in Bayern haben eine Baumschutzverordnung

Abgesehen davon haben wir gar keine andere Wahl mehr. Der Klimawandel ist längst da, die teuren Folgen von Hitze, Trockenheit und Starkregen sind es auch. Natürlich kostet es Geld, neue Bäume zu pflanzen und Fäll-Anträge zu bearbeiten. Doch wenn wir es nicht tun, werden uns die Klimafolgen noch sehr viel mehr Geld kosten.

Der Baumschutz in Privatgärten mag eine kommunale Aufgabe sein. Doch er ist längst von landesweiter Bedeutung. Die Staatsregierung muss hier dringend eine Empfehlung aussprechen, besser noch verbindliche Regelungen einführen. Nicht zuletzt sollte sich aber jeder an die eigene Nase fassen: Denn nicht nur der Nachbar soll seine Bäume schützen. Gerade in Zeiten von "Fridays for Future" sollte jedem klar sein: Die "Future" beginnt im eigenen Garten.

Bilderstrecke zum Thema Gefährlich für Wälder und Wiesen: Die größten Schädlinge der Region Es fleucht und krabbelt im Frankenland. Doch Vorsicht: So wichtig Hummeln, Bienen und Waldameisen sind, so schädlich und gefährlich können ihre Artgenossen werden. Wenn die Sonne strahlt und der Regen ausbleibt, wird das Ökosystem Wald angreifbarer. Die Bedrohungen unserer Wälder und Wiesen im Überblick.



Martin Müller Redaktion Metropolregion Nürnberg und Bayern E-Mail