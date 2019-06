Der Sommer macht Pause: Schwül-warme 24 Grad erwartet

Erst ab Donnerstag wird es wieder sommerlicher

NÜRNBERG - Schwere Unwetter haben am Montagabend in manchen Teilen Bayerns für Schäden gesorgt. Doch am Dienstag ist von den Gewittern kaum noch etwas zu spüren - trüb bleibt es aber dennoch erst einmal.

+++ Am Dienstag sind die Unwetter in der Region passé, doch der Sommer zeigt sich erst einmal von seiner trüben Seite: Zwar können 24 Grad erreicht werden, doch bei bewölktem Himmel und vielen Regenschauern bleibt es vielerorts schwül.

+++ Ähnlich wird das Wetter am Mittwoch. Hin und wieder Regen, Temperaturen von um die 20 Grad, vereinzelte Auflockerungen. Nach Freibad und Badesee sieht das keinesfalls aus.

+++ Sommerlicher wird es erst ab Donnerstag wieder. Warme Ostluft bringt bis zum Freitag Maximaltemperaturen von bis zu 32 Grad. Am Wochenende soll es dann aber wieder etwas kühler werden, Gewitter sind dann erneut nicht ausgeschlossen.