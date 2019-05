Dicker Luchs aus Franken: Restaurantkette macht "Rufus" zum Star

SCHWEINFURT - In Deutschland machte der fränkische Luchs "Rufus" schon als "dickster Genosse seiner Art" Schlagzeilen, nun wurde das kugelrunde Raubtier auch in den USA zum Internet-Hit. Eine Fastfood-Kette hatte das Tier auf Facebook als Werbemodel benutzt - und bringt das Netz damit zum kichern.



Im Frühjahr 2018 sicherte sich er sich den Titel "Deutschlands dickster Luchs" und hat es damit sogar bis in die New York Times geschafft: Die Rede ist natürlich vom übergewichtigen Luchs "Rufus" aus dem dem Wildpark in Schweinfurt, der damals stattliche 48 Kilo auf die Waage brachte. Doch beendet ist die Karriere damit noch lange nicht, jetzt hat es das Tier mit seinen zusätzlichen Pfunden sogar zu internationaler Berühmtheit geschafft - nämlich als "Werbemodel" für eine Fastfood-Kette in den USA.

Kürzlich hat die Kette "Pluckers Wing Bar" ein Foto von dem kugelrunden Raubtier - in besonders ansehnlicher Pose - auf Facebook veröffentlicht. Darunter der Spruch "me with a belly full of wings wondering if I should order fried Oreos too", zu Deutsch in etwa "Ich mit einem Bauch voller Hähnchenflügel, mich fragend, ob ich nicht doch noch frittierte Oreos bestellen soll." Der Leiter des Schweinfurter Wildparks hat das Foto bereits kommentiert. "Schaut mal, die machen Werbung mit unserem Luchs!“, schrieb er unter den Beitrag.

Mangelnder Sex sorgt für Gewichtszunahme

Rufus wurde 2005 in Schweden geboren, ist mittlerweile also schon ein betagter Herr. Leier weiß auch den Grund für Rufus‘ Übergewicht: Der Luchs wurde Anfang 2013 kastriert. "Er ist jetzt natürlich ziemlich relaxt - denn wo kein Testosteron ist, da gibt's auch keinen Sex", erzählte er im vergangenem Jahr dem Schweinfurter Tagblatt. Und somit eben auch keine regelmäßige Bewegung mehr, die dabei helfen würde, die Pfunde wieder abzuspecken. Ein Vorderpfotenbruch machte Rufus dann endgültig empfänglich für die Pfunde: Danach habe er sich dann fast gar nicht mehr bewegt, erinnert sich Leier.

Inzwischen habe Rufus aber schon deutlich abgespeckt. Er dürfte momentan 38 bis 40 Kilo auf die Waage bringen, sagte der Tierpark-Leiter gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. Ein normalgewichtiges Luchsmännchen wiege etwa 35 Kilo.

