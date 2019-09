Die Bahnstrecke Nürnberg - Bamberg: eine Zeitreise in Bildern

Eine der wichtigsten deutschen Verkehrsachsen feiert 175. Geburtstag - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am 1. September 1844 wurde die Bahnstrecke zwischen Nürnberg und Bamberg eröffnet, die nicht nur für den Regionalverkehr in Mittel- und Oberfranken eine herausragende Rolle spielt. Ein Rückblick in Bildern!

Bilderstrecke zum Thema Die Strecke Nürnberg - Bamberg: Eine der wichtigsten Verkehrsachsen Am 1. September 1844 wurde die Bahnstrecke zwischen Nürnberg und Bamberg eröffnet, die nicht nur für den Regionalverkehr in Mittel- und Oberfranken eine herausragende Rolle spielt. Seit der deutschen Wiedervereinigung hat sie auch im Fernverkehr eine große Bedeutung. Kommen Sie mit auf eine kleine Zeitreise!



cu