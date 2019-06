Die Gluthitze steht über Franken - Doch jetzt drohen schwere Gewitter

Der Montag bringt Abkühlung, es könnte nass und ungemütlich werden - vor 11 Minuten

NÜRNBERG - Mit einem Hitze-Paukenschlag geht der Juni zu Ende. Der Sonntag bringt erneut 37 Grad mit sich - Wolken oder Regen oder sonst eine Abkühlung sind heute nicht in Sicht! Ab Montag warnt der DWD allerdings vor schweren Gewittern - möglicherweise sogar mit Hagel.

Es bleibt heiß. Am Sonntagabend drohen auch in der Region um Nürnberg Wärmegewitter. © dpa

+++ Der Sonntag schraubt das Thermometer nochmal in die Höhe. Bis zu 37 Grad brennen erbarmungslos auf uns nieder. Sie werden von einem mäßigen Wind (19 km/h) aus Westdüdwest begleitet. Regen wird es ziemlich sicher keinen geben, dafür aber 15 Stunden pure Sonne.

Der Sommer ist da, und mit ihm die Hitze. Wie man sich am besten davor schützt bei lebendigem Leibe zu zerfließen, haben wir für Sie in unseren hilfreichen Hitze-Tipps zusammengefasst.

+++ Am Montag kühlt es dann etwas ab, zudem können die Region erneut heftige Gewitter heimsuchen: ab dem Mittag werden Schauer erwartet, die sich bis zum Abend hinziehen können. Der DWD warnt davor, dass sich die schlimmen Gewitter, die die Region zu Pfingsten heimgesucht hatten, wiederholen könnten. Damals trafen Teile von Oberfranken heftiger Starkregen und Hagelkörner, zum Teil in Golfballgröße. Die Temperaturen bleiben aber weiter im Bereich der 30-Grad-Marke, schuld daran ist eine Kaltfront.

