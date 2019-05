Die Highlights der Blauen Nacht 2019 im Video

Sehen Sie die beeindruckenden Installationen am Hauptmarkt und der Burg - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Trotz nicht allzu guten Wetters strömten am Samstagabend Tausende Besucher in die Nürnberger Altstadt zur Blauen Nacht. Zu sehen gab es so einiges - im Jubiläumsjahr boten rund 70 Kulturorte mehr als 300 Programmpunkte an. Wir haben einige der Highlights mit der Kamera für Sie eingefangen.

eli