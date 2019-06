Die Hitze bleibt bis zum Mittwoch - dann kühlt es ab

An Fronleichnam wird es laut Experten viel Regen geben - vor 51 Minuten

NÜRNBERG - Noch bis zum Mittwoch bleibt es in Nordbayern sommerlich heiß: Bis zu 30 Grad sind drin, die Sonne scheint fleißig, Regen ist nahezu ausgeschlossen. Doch an Fronleichnam ist es dann vorbei mit dem Sonnenschein.

+++ Heiß, heißer, Franken: Bis zu 31 Grad sind am Dienstag drin - dazu gibt es nur ein paar wenige Wolken. Das sommerliche Hochdruckwetter sorgt auch am Mittwoch für Sonnenschein und hochsommerliche Temperaturen.

+++ Doch am Donnerstag - pünktlich zu Fronleichnam - ändert sich das Wetter. Denn in der Nacht erreicht uns eine Kaltfront, durch die die Temperaturen auf maximal 25 Grad im Tagesverlauf sinken. Alle, die am Feiertag einen Ausflug geplant haben, sollten Schirm und Regenjacke besser mitnehmen. Schauer und Gewitter sind sehr wahrscheinlich.

+++ Der Freitag und das Wochenende bleiben dann ebenfalls eher unbeständig. Zwar sind Regenschauer eher ausgeschlossen, doch so richtiges Freibad-Wetter will sich auch nicht einstellen.

