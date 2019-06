Die Kleinen legen vor: Kidsmarathon auf der Fürther Freiheit

Nachwuchsläufer standen beim Metropolmarathon in den Startlöchern - vor 23 Minuten

FÜRTH - Die Kleinen haben vorgelegt, am Sonntag folgen dann die Großen: Beim Kidsmarathon sind am Samstag 2000 Kinder an der Fürther Freiheit zu Läufen über verschiedene Distanzen an den Start gegangen. Medaillen gab es sowohl für die jüngsten Starter im Krabbelalter als auch für die echten Nachwuchsathleten, die mehrere Kilometer absolvierten.

Bilderstrecke zum Thema Kleine Läufer auf großer Strecke: Kidsmarathon in Fürth Am Samstag drehte sich an der Fürther Freiheit alles um den Läufernachwuchs: Schon die Ein- und Zweijährigen gingen am Vormittag an den Start, am frühen Nachmittag zeigten dann die Großen ihr Können auf der 2800-Meter-Strecke.



jru