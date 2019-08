Die Mitte der Woche wird wieder trockener und milder

NÜRNBERG - Nach dem Unwetter am Sonntag hat sich die Wetterlage wieder beruhigt. Zwar kann es am Dienstag noch regnen, doch spätestens am Mittwoch kehrt die Sonne zurück und es wird trockener. Zum Ende der Woche hin feiert der August dann sein Comeback.

+++ Am Dienstag sinken die Temperaturen auf 20 Grad, es bleibt weiter regnerisch. Auch in der Nacht fallen recht durchgängig dicke Tropfen vom Himmel, die Temperaturen sinken dann auf bis zu 10 Grad.

+++ Am Mittwoch wird es dann wieder ein wenig trockener, auch die Temperaturen klettern um ein paar Grad nach oben. Bei 22 Grad steht zumindest einem Abstecher in die Eisdiele nichts im Wege. Da es bewölkt bleibt, ist es zum Baden vielleicht etwas zu kühl.

+++ Das setzt sich am Donnerstag fort: Immer noch bedecken Wolken den Himmel, sie führen aber keinen Regen mit sich. Bei bis zu 24 Grad geht es dann wieder eher Richtung Sommer.