38-Jähriger in Dinkelsbühl mit spitzem Gegenstand attackiert

Polizei ermittelt wegen versuchtem Tötungsdelikt - vor 1 Stunde

DINKELSBÜHL - Mitten in der Nacht ist ein 38-Jähriger in Dinkelsbühl von zwei unbekannten Männern mit einem spitzen Gegenstand verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen, die Täter sind flüchtig.

Gegen 2.30 Uhr geriet der 38-Jährige am vergangenen Freitag in der Wassertrüdinger Straße mit zwei bislang unbekannten Männern in Streit. Im Laufe der Auseinandersetzung griffen ihn die Männer mit einem spitzen Gegenstand an und verletzten ihn damit leicht. Die beiden Unbekannten konnten flüchten. Die Kriminalpolizei Mittelfranken hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun Zeugen um Hinweise.

Beide Unbekannte sollen laut Angaben der Ermittler etwa 1,80 Meter groß und 30 bis 40 Jahre alt gewesen sein. Einer von ihnen hatte kurze dunkle Haare, einen Dreitagebart und eine sportliche Figur. Bekleidet war dieser mit einer dunklen Hose und einer dunklen Jacke. Der zweite Täter war sehr schlank und trug ebenfalls eine dunkle Jacke sowie eine dunkle Hose.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911/2112 - 3333.

Wie bereits mit Meldung 600 vom 03.05.2019 berichtet, wurde in den frühen Mittwochmorgenstunden ein Mann in Dinkelsbühl (Lkrs. Ansbach) von Unbekannten verletzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise und veröffentlicht Bilder eines aufgefundenen Werkzeuges.

Gegen 02:30 Uhr war ein 38-Jähriger zu Fuß in der Wassertrüdinger Straße in Dinkelsbühl unterwegs. Dort kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 38-Jährigen und zwei bislang unbekannten Männern. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde der 38-Jährige mit einem unbekannten spitzen Gegenstand leicht verletzt. Die beiden unbekannten Männer flüchteten daraufhin.

Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: Circa 180 cm groß, 30 bis 40 Jahre alt, kurze dunkle Haare, Dreitagesbart, sportliche Figur, trug eine dunkle Hose und eine dunkle Jacke

Täter 2: Circa 180 cm groß, 30 bis 40 Jahre alt, sehr schlanke Statur, ebenfalls mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Hose bekleidet

Beide Männer sollen deutsch mit russischem Akzent gesprochen haben.

Bilder des Werkzeuges können Sie unter nachfolgendem Link herunterladen:

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333.

