Festival-Finale: Crowdsurfing und Metal-Ekstase beim Summer Breeze

Bullet for my Valentine krönen die Metal-Sause in Dinkelsbühl - vor 18 Minuten

DINKELSBÜHL - Zum letzten Mal werden heute die Haare geschüttelt und die Pommesgabeln in die Luft gestreckt: Der letzte Tag auf dem Summer Breeze ist angebrochen. Die Fans sind bereit für Bands wie Lordi, Subway to Sally und Headliner Bullet for my Valentine. Mit unserem Ticker sind sie mitten im Getümmel live dabei.

Diebstähle am Summer Breeze: Polizei nimmt Verdächtigen fest

