Festival-Finale: Summer Breeze geht in die Endphase

Bullet for my Valentine krönen die Metal-Sause in Dinkelsbühl - vor 36 Minuten

DINKELSBÜHL - Zum letzten Mal werden heute die Haare geschüttelt und die Pommesgabeln in die Luft gestreckt: Der letzte Summer Breeze Tag ist angebrochen. Die Fans sind bereit für Bands wie Lordi, Subway to Sally und Headliner Bullet for my Valentine. Mit unserem Live-Ticker sind sie mitten im Getümmel.

Diebstähle am Summer Breeze: Polizei nimmt Verdächtigen fest

nb