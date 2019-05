Flaschenboden gegen Nasenrücken: Auseinandersetzung bei Schnelldorf

Eine 18-Jährige geriet mit zwei 16-Jährigen aneinander - vor 23 Minuten

SCHNELLDORF - Ein junger Mann wird in einer Diskothek in Hilpertsweiler angerempelt - was in einer handfesten Auseinandersetzung und einer möglicherweise gebrochenen Nase endet.

Es begann noch relativ harmlos, schaukelte sich aber dann schnell hoch: Am Sonntag gegen 1.30 Uhr wurde in einer Diskothek in Hilpertsweiler zunächst ein 16-Jähriger durch eine junge Frau angerempelt, die ebenfalls den Club besuchte. Als daraufhin die 18-jährige Freundin die "Remplerin" zur Rede stellen wollte, kam eine weitere 16-jährige Jugendliche dazu und schlug der 18-Jährigen kurzerhand den Boden einer Flasche auf die Nase.

Die 18-Jährige wurde dabei verletzt, es besteht der Verdacht eines Nasenbeinbruches. Die Geschädigte begab sich anschließend selbst in ärztliche Behandlung, teilte die Polizei mit.

mch