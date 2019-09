Flüssigkeit tritt an Biogasanlage aus: Polizei ermittelt in Feuchtwangen

FEUCHTWANGEN - Eine dubiose Flüssigkeit rief am Dienstag die Feuchtwanger Polizei auf den Plan: An einer Biogasanlage trat womöglich umweltschädlicher Sickersaft aus. Ermittlungen wurden eingeleitet.

In dem Feuchtwanger Ortsteil Krapfenau bemerkten Zeugen am Dienstagnachmittag gegen 15.20 Uhr Unstimmigkeiten an einer Biogasanlage. Dort trat eine Flüssigkeit aus, bei der es sich möglicherweise um umweltschädlichen Sickersaft handelt. Die Polizei untersuchte die Anlage und nahm Proben der ausgelaufenen Flüssigkeit. Ermittlungen wegen möglicher umweltrechtlicher Verstöße wurden eingeleitet.

Sickersaft kann entstehen, wenn beispielsweise Regenwasser in Silos oder eben Biogasanlagen dringt und sich mit den darin gärenden Stoffen vermischt. Gerät dieses Gemisch in das Grundwasser oder offene Gewässer, kann dies für die Umwelt schädliche Folgen haben.

