Obwohl in diesem Jahr sogar eine Recyclingstelle eingerichtet wurde und sich auf dem Gelände zahlreiche Müllsammelstellen befanden, hinterließen die Besucher des Summer Breeze Open Airs Berge an Müll.

Die einen machten von sich reden, weil sie 2006 den ESC rockten, die anderen spielen in Deutschland regelmäßig auf ausverkauften Tourneen: Auch in diesem Jahr lockten zahlreiche Headliner die Metalfans nach Dinkelsbühl. Wir haben die Fotos von den Main Acts auf dem Summer Breeze.

Die Metaler sind bekannt dafür, ihre langen Haare zu schütteln und sich bevorzugt in Schwarz zu kleiden. Doch in ihnen steckt so viel mehr: Fans von epischen Legenden, Freunde von unterhaltsamen Bühnenshows und auch der ein oder andere Kindskopf. Auf dem Summer Breeze Open Air traten einige Bands auf, die einige - oder alle - dieser Eigenschaften in sich vereinen.