Kommunalwahl 2020 in Dinkelsbühl: Alle Infos im Blick

Parteien werben online um OB-Kandidaten - 24 Stimmen für den Stadtrat - vor 1 Stunde

DINKELSBÜHL - 2020 stehen in ganz Bayern Gemeinde- und Landkreiswahlen an. In Dinkelsbühl entscheidet sich, ob Christoph Hammer Oberbürgermeister bleibt und wie sich der Stadtrat für die nächsten sechs Jahre zusammensetzt. Ermittelt wird das mithilfe eines neuen Auszählungsverfahrens.

55,4 Prozent aller Wahlberechtigten stimmten bei der letzten Kommunalwahl in Dinkelsbühl ab. © oh



Bei den Kommunalwahlen am 15. März 2020 werden bayernweit rund 39.500 kommunale Mandatsträger gewählt: in den Gemeinden die ersten Bürgermeister und Gemeinderäte, in Städten wie Dinkelsbühl der Oberbürgermeister und die 24 Stadtratsmitglieder, auf Landkreisebene die Land- und Kreisräte. So werden die Weichen für die nächsten sechs Jahre Kommunalpolitik gestellt.

In Dinkelsbühl tritt der amtierende OB Christoph Hammer (CSU) erneut zur Wahl an. Nachdem er letztes Mal ohne Gegenkandidat im Amt bestätigt wurde, legen sich die anderen Parteien mit ungewöhnlichen Maßnahmen ins Zeug. Auf der Suche nach einem Herausforderer hat die Gruppe "Zusammen für Dinkelsbühl", bestehend aus der SPD, den Grünen und Bürgern, eine Anzeige in der Süddeutschen Zeitung geschaltet. Außerdem kann man sich seit Jahresbeginn bei ihnen und bei den Freien Wählern online als OB-Kandidat bewerben.

Beide Stellenanzeigen sind noch aktiviert und haben den Gruppen schon einige potentielle Kandidaten beschert: Ende Januar waren bei "Zusammen für Dinkelsbühl" bereits fünf Kandidaten eingegangen, bei den Freien Wählern drei. Wer für die Parteien antritt, ist noch nicht bekannt.

Die Ergebnisse der Kommunalwahl 2014

2014 errang die CSU bei den Wahlen zum Stadtrat acht Sitze, die SPD und die Freien Wähler Dinkelsbühl jeweils fünf. Außerdem konnten die Grünen und die Wählergruppe Land Dinkelsbühl je drei Sitze für sich verbuchen. Die Wahlbeteiligung lag in Dinkelsbühl bei 55,4 Prozent. Christoph Hammer, Oberbürgermeister seit 2003, wurde 2014 als einziger Kandidat mit 73,6 Prozent aller Stimmen wiedergewählt.

Bei der Kommunalwahl 2020 kommt in Bayern erstmals ein neues Auszählungsverfahren zu Einsatz, das Sainte-Laguë/Schepers-Verfahren. Dieses findet bei den Bundestagswahlen seit 2008 Verwendung und soll garantieren, dass bei der Verteilung der Stadtratssitze weder große noch kleine Parteien bevorzugt werden.

Eine weitere Besonderheit der Stadtratswahl ist die Vielfalt an Möglichkeiten, seine Kreuzchen zu platzieren: Jeder Wahlberechtigte hat 24 Stimmen, entsprechend der Zahl der Sitze. Diese lassen sich panaschieren und kumulieren, also auf verschiedene Listen oder mehrfach auf Einzelpersonen verteilen. Hierbei darf man die maximale Stimmzahl allerdings nicht überschreiten, sonst wird der Wahlzettel ungültig.