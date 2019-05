Mit Auto überschlagen: 30-Jähriger stirbt bei Dinkelsbühl

Pkw landete auf Dach - Staatsstraße war komplett gesperrt - vor 1 Stunde

DINKELSBÜHL - Am Freitagabend ereignete sich bei Beyerberg im Landkreis Ansbach ein schwerer Unfall: Ein BMW kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der 30-Jährige Fahrer erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Gegen 18 Uhr war der 30-Jährige mit seinem Auto auf der Staatstraße 2248 von Burk aus in Richtung Beyerberg unterwegs. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet der Wagen kurz vor Beyerberg aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb schließlich in einer Wiese liegen.

Für den Autofahrer kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle. Die Staatsstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen komplett gesperrt werden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jm