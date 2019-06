Nach Handgreiflichkeit: Mann schubst seinen Stiefvater die Treppe hinunter

Der mittelschwer verletzte Mann musste in ein Krankenhaus - vor 50 Minuten

WIESETH - In medizinische Behandlung musste sich am späten Montagnachmittag ein aus Wieseth stammender Mann begeben, nachdem er mit seinem Stiefsohn in Streit geraten war - der Jüngere hatte ihn dabei eine Treppe hinuntergeschubst.

Stiefvater und Stiefsohn, beide stark alkoholisiert, gerieten aufgrund einer banalen Meinungsverschiedenheit in Streit. Anfangs war es noch ein verbaler Schlagabtausch, der sich jedoch schnell hochschaukelte. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung schubste der Stiefsohn seinen Stiefvater schließlich, woraufhin dieser eine Treppe hinabstürzte und sich dabei mittelschwere Verletzungen zuzog.

Während der Stiefvater zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert wurde, musste sich der Stiefsohn den Polizeibeamten vor Ort zur Anzeigeerstattung stellen.

mch