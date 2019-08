Polizeieinsatz in Waldstück: Mann onanierte vor Frau

Die Polizei sucht nach weiteren betroffenen Frauen - vor 51 Minuten

FEUCHTWANGEN - Am Freitagnachmittag ging eine junge Frau in einem Waldstück spazieren, als sie auf einen leicht bekleideten Mann stieß, der sich "unsittlich" berührte.

Am Freitag um 16.15 Uhr bemerkte eine 22-jährige Frau im Waldstück Königshöhe einen Mann, der nur mit Unterhose und T-Shirt bekleidet war. Dabei bemerkte sie, dass er onanierte. Sie ging dann weiter und verständigte die Polizei. Durch eine Fahndung konnte der Mann von der Streife in dem Waldstück aufgegriffen werden. Es handelte sich um einen 35-Jährigen. Dieser stehe laut Polizei im Verdacht, auch für die anderen acht Fälle in Feuchtwangen seit Oktober 2018 verantwortlich zu sein, da die Beschreibungen auf den Aufgegriffenen passen.

Sollten es noch weitere Geschädigte geben, können sich diese mit der Polizeiinspektion Feuchtwangen in Verbindung setzen.

