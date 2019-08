Pure Metal-Ekstase: So war das Summer Breeze 2019

Irre Kostüme, Party an den Bühnen und jede Menge Stagediver - vor 58 Minuten

DINKELSBÜHL - Kalte Nächte, heiße Bühnenshows, feiernde Metalheads und jede Menge gute Musik: Das Summer Breeze in Dinkelsbühl ist vorüber. Es waren vier Tage voller harter Gitarrenriffs, epischen Gesängen, Spaß auf dem Festivalgelände und vielen langen, wirbelnden Haaren. Die Metal-Sause ist nun vorüber - wir haben die besten Momente in unseren Bildergalerien festgehalten!

Für die Metalheads am Summer Breeze war dieses Jahr wieder ordentlich viel los: Neben kalten Nächten und fieser Sonneneinstrahlung über der Bühne mussten sich die Besucher dieses Jahr auch mit einigen Diebstählen auf dem Gelände herumschlagen. Aber einen Metaler erschüttert bekanntermaßen nichts so schnell. Auch dieses Jahr war das Summer Breeze ein Hort der guten Laune, des süffigen Bieres, der völligen Musik-Ekstase und der schrillen Kostüme. In unseren Bildergalerien gibt es noch einmal ale Highlights des Festivals zu sehen.

+++ Der Summer Breeze - Live-Ticker zum Nachlesen +++

Bilderstrecke zum Thema Bilder: So irre kostümierten sich die Metaler auf dem Summer Breeze Tagelang wird das beschauliche Dinkelsbühl im August zum Metal-Mekka Deutschlands. Tausende pilgern nach Mittelfranken, um eine irre Party mit Bier, Metal und ihren Lieblingsbands zu feiern. Manche greifen dafür tief in die Kostüm-Kiste. Diese kuriosen, niedlichen und verrückten Besucher haben wir vor die Linse bekommen.



Bilderstrecke zum Thema Jesus beim Crowdsurfen, Party am Zeltplatz: So war das Summer Breeze Ob nun der Messias höchstpersönlich oder ein flauschiger Panda: Auf dem Summer Breeze surft so manche Persönlichkeit die Crowd. Andere feiern auf dem Campingplatz oder an den Bühnen. In unserer Bildergalerie zeigen wir die Bilder von drei Tagen Metal pur.



Bilderstrecke zum Thema Elben, Dinos, Schutzanzüge: Metal-Party am Summer Breeze Open Air Die Metaler sind bekannt dafür, ihre langen Haare zu schütteln und sich bevorzugt in Schwarz zu kleiden. Doch in ihnen steckt so viel mehr: Fans von epischen Legenden, Freunde von unterhaltsamen Bühnenshows und auch der ein oder andere Kindskopf. Auf dem Summer Breeze Open Air traten einige Bands auf, die einige - oder alle - dieser Eigenschaften in sich vereinen.



mch