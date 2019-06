Schnappschildkröte dicht vor Feuchtwangener Freibad "gefasst"

FEUCHTWANGEN - Was sie geplant hatte, werden wir wohl nie erfahren. Fakt ist: Eine laut Polizei "sehr aggressive" Schnappschildkröte war am Donnerstagabend in Feuchtwangen in der Sulzach unterwegs. Ihr Ziel: Das örtliche Freibad.

Das 40 Zentimeter große und 10 Kilo schwere Tier durfte nach seiner Verhaftung in einer der Polizeizellen übernachten. Foto: Polizei Mittelfranken



Ein Passant entdeckte das Reptil und verständigte die Polizei. Eine Streife der PI Feuchtwangen machte sich sofort auf den Weg, denn mit den Tieren ist nicht zu spaßen: Vor einigen Jahren trieb ein anderes Exemplar in Röttenbach sein Unwesen.

Die Feuchtwanger Schildkröte wurde jedoch in der Dinkelsbühler Straße "aufgegriffen". Das 40 Zentimeter große und 10 Kilo schwere Tier wurde von den Beamten überlistet und gefasst. Es durfte dann in einer der Polizeizellen übernachten und wurde am Freitagvormittag schließlich an die Reptilienauffangstation in München überstellt.

