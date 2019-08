Summer Breeze: Besucher starten mit Regen in Tag zwei

Heute beginnen die Konzerte - Festival traditionell mit Blasmusik eröffnet - vor 7 Minuten

DINKELSBÜHL - Nach einer kalten Nacht starten die Besucher in einen verregneten, zweiten Tag des Summer Breeze Festivals. Am Abend spielen Gruppen wie Avantasia und In Flames. Wir sind mit dem Ticker live für euch vor Ort.

Wikinger, Dinosaurier, Monster-Zombies oder einfach ganz in schwarz: Über 100 Metalbands bringen zwischen dem 14. und 17. August harte Gitarrenriffs, laute Paukenschläge und melodischen Folk nach Dinkelsbühl. In unserem Ticker seid ihr live dabei.

mch