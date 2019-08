Summer Breeze live: Metal-Fans rocken unter dunklen Wolken

Wetter bleibt unbeständig - Bands gehen langsam in heiße Phase - vor 1 Stunde

DINKELSBÜHL - Dunkel präsentieren sich nicht nur die Besucher vor den Bühnen des Summer Breeze Festivals, an Tag zwei braut sich auch am Himmel über Dinkelsbühl ordentlich was zusammen. Der Vorfreude tut das jedoch keinen Abgrund: Am Abend spielen Gruppen wie Avantasia und In Flames. Wir sind mit dem Ticker live für euch vor Ort.

Wikinger, Dinosaurier, Monster-Zombies oder einfach ganz in schwarz: Über 100 Metalbands bringen zwischen dem 14. und 17. August harte Gitarrenriffs, laute Paukenschläge und melodischen Folk nach Dinkelsbühl. In unserem Ticker seid ihr live dabei.

mch