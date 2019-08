Wechsel auf dem Wanderweg: Matthias löst Micha ab

Auf der ersten Etappe geht es bis nach Feuchtwangen - vor 31 Minuten

DÜRRWANGEN - Unser NN-Wanderreporter Micha Schneider gibt nun das Zepter ab an den nächsten Wanderer: Matthias Kronau übernimmt in Dürrwangen. An Tag Nummer fünf des Projekts führt ihn seine erste Etappe nach Feuchtwangen. In seinem Live-Blog nimmt er Sie mit auf die Reise!

Mehr Infos finden Sie unter www.tourismus-feuchtwangen.de

+++Ankunft in Wittelshofen: So lief Micha's vierte Wanderrunde+++

mch