Direkt neben der B2: Lkw überschlägt sich bei Roth

Lkw blieb schließlich in Grünfläche neben der Bundesstraße liegen - vor 31 Minuten

ROTH - Noch ist unklar, weshalb der Fahrer am Mittwochnachmittag die Kontrolle über seinen Lkw verloren hatte, doch das Fahrzeug schleuderte an der Anschlussstelle Roth-Belmbrach über die Fahrbahn und überschlug sich. Auf die Seite gekippt blieb der Lkw schließlich an einer Böschung liegen.

Am Mittwoch war ein Lkw-Fahrer an der Anschlussstelle Roth-Belmbrach mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen. © News5/ Friedrich



Wie die Polizei mitteilte, war es gegen 15.15 Uhr zu dem Unfall gekommen. Der Mann war in seinem Lkw auf der B2 in Richtung Schwabach unterwegs, als er mit dem Fahrzeug alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam. Der Lkw schleuderte daraufhin über die Straße, überschlug sich laut Polizei und blieb schließlich in einer Grünfläche neben der Bundesstraße auf der Fahrerseite liegen.

Der Fahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. © News5/ Friedrich



Der Fahrer des Lkw hatte Glück, denn er trug trotz der extremen Irrfahrt nur leichte Verletzungen davon. Sicherheitshalber wurde er dennoch in eine Klinik gebracht. Noch ist unklar, weshalb er mit dem Koloss von der Straße abgekommen war. Der Verkehr auf der B2 wurde durch den Unfall nicht beeinträchtigt, so die Polizei.

