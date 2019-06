"Ich bin in letzter Zeit ganz selten geflogen, überwiegend fahre ich mit dem Zug. Für mich ist das wesentlich praktikabler. Ich kann zum Beispiel von meinem Zuhause in Laufamholz mit der S-Bahn in wenigen Minuten zum Bahnhof fahren und von dort aus bequem nach Berlin. Während der Fahrt kann ich Mails bearbeiten und ungestört arbeiten. Das ist beim Flug nicht in dieser Weise möglich. Eine tägliche Flugverbindung wäre dennoch sehr nützlich, um Spitzen auszugleichen oder bei Zugausfällen reagieren zu können. Ich musste einmal von Berlin aus am Abend dringend zurück nach Nürnberg. Ich hatte einen Flug gebucht und bin aufgrund der langen Wartezeiten am Flughafen nur in letzter Sekunde zum Einchecken gekommen. Nach einer Stunde Wartezeit ist der Flug aber gecancelt worden. Ich bin mit dem Taxi sofort zum Bahnhof, konnte dem Zug nach Nürnberg aber nur noch nachwinken." © Andreas Franke