DocPod: Volkskrankheit Vorhofflimmern!

Wie es kommt, dass das Herz plötzlich aus dem Takt gerät - vor 9 Minuten

NÜRNBERG - Gerade in der zweiten Lebenshälfte leiden viele Menschen unter Vorhofflimmern. Doch was steckt eigentlich dahinter? Wieso müssen die Patienten lebenslang Blutverdünner nehmen und wieso ist die Einnahme dieser Medikamente nicht ganz ungefährlich? In der neuen Folge erklären die Ärzte, wie es kommt, dass das Herz plötzlich aus dem Takt gerät und was genau man dagegen tun kann.

DocPod, Folge 66: Volkskrankheit Vorhofflimmern!

In der neuen Folge setzen DocFalk und DocPablo unter anderem eine Drum-Maschine ein, um den Hörern ein Gefühl für Vorhofflimmern zu vermitteln. Wer Rhythmen mag, wird diesen Podcast lieben!

Alle Folgen unserer Podcasts finden Sie in unserem Podcast-Archiv.

Hier geht's zum RSS-Feed.

DocPod auf iTunes

DocPod auf Spotify

DocPod auf Deezer

nb