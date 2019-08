DocPod: Was gehört in die Reiseapotheke?

NÜRNBERG - DocFalk und DocPablo stecken voll in den Urlaubsvorbereitungen. Und da darf natürlich das Thema "Gesundheit" nicht zu kurz kommen. Welche Reiseimpfungen gibt es und welche sind notwendig? Was gehört in die Reiseapotheke? Sollte man einen kleinen Vorrat an Antibiotika mit ins Handgepäck nehmen? All diese Fragen diskutieren die beiden Ärzte in gewohnt unterhaltsamer Form im neuen DocPod.

DocPod, Folge 65: Was gehört in die Reiseapotheke?

Auch für unsere DocPod-Jungs geht es jetzt ab in den verdienten Urlaub. Das heißt allerdings nicht, dass der Podcast in die Sommerpause geht. Pablo hat hoch und heilig versprochen von Spanien aus einen Podcast aufzunehmen. Das Ergebnis werden wir dann nächste Woche hören!

