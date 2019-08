DocPod: Wie die Schilddrüse unser Leben beeinflusst

NÜRNBERG - Mit Ihren Schilddrüsenwerten stimmt irgendetwas nicht! Diesen Satz hören mittlerweile extrem viele Deutsche und sind verständlicherweise erst einmal verunsichert. DocFalk und DocPablo sprechen über das Thema Schilddrüse und klären darüber auf, wieso die Hormonbehandlung bei Erkrankungen, wie der berühmten Hashimoto-Krankheit so wichtig ist und wieso es viele Menschen gibt, die Schilddrüsenhormone nehmen ohne sie zu benötigen.

DocPod, Folge 67: Schilddrüsenerkrankungen

Weil das Schilddrüsenerkrankungen in den letzten Jahren einen derart großen Stellenwert eingenommen haben, erscheint am 2. September das Buch "Der Schmetterlingseffekt - Wie die Schilddrüse unser Leben beeinflusst" von unserem DocFalk. Zur Feier des Tages widmen die Docs den aktuellen Podcast dem Thema Schilddrüse und klären darüber auf, wieso die Hormonbehandlung bei Erkrankungen, wie der berühmten Hashimoto-Krankheit so wichtig ist und wie immer noch Geld mit einem Spurenelement gemacht wird, das nachweislich keinen Effekt auf Erkrankungen der Schilddrüse hat - Selen. Unbedingt reinhören!

