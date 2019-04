DocPod: Wie viel Alkoholkonsum ist noch in Ordnung?

Falk Stirkat und Pablo Hagemeyer erötern Fragen rund um Wein, Bier und Co.

NÜRNBERG - Deutschland, deine Volksdroge: Alkohol zu trinken ist kulturell verankert in der Gesellschaft. Wer keinen trinkt, wird hin und wieder schief angeschaut - und wer zu viel trinkt, hat auch ein Problem. Unsere beiden Experten klären die Fragen: Ab wann ist man alkoholsüchtig? Wie viel Bier am Tag sind noch in Ordnung? Hören Sie rein!

DocPod: Wie viel Alkohol ist in Ordnung?

