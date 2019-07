DocPod: Wo kommt diese Entmenschlichung her?

Tat am Frankfurter Hauptbahnhof erschüttert unsere Gesellschaft - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Montag wurde ein kleiner Junge vor den Augen seiner Mutter vor einen fahrenden ICE gestoßen. Einen Tag davor kamen bei einer Schießerei auf einem kalifornischen Food Festival drei Menschen auf grausame Art ums Leben. Schocknachrichten, wie diese erreichen uns mittlerweile täglich, manche, wie der Amoklauf von Christchurch sind sogar über das Internet live gestreamt worden. Wo kommt diese Entmenschlichung her?

DocPod - Der Podcast, der Leben retten kann: Folge 63: Entmenschlichung!

In dieser Folge des DocPod fragen sich die beiden Docs was Menschen dazu veranlasst, plötzlich mit roher Gewalt gegen die Unschuldigsten der Gesellschaft vorzugehen und Verbrechen zu verüben, wie wir sie in unseren wildesten Träumen nicht vorstellen können. Außerdem gehen sie der Frage nach, was all diese furchtbaren Nachrichten mit uns, den "Konsumenten" machen. Haben wir überhaupt genügend Mitleid für alle übrig oder bedarf es einer so völlig entmenschlichten Tat, wie der vom letzen Montag, um uns für einen kurzen Moment daran zu erinnern, in welchem Zustand die Welt von heute ist?

nb