Dramatische Aufnahmen zeigen: So heftig wüteten Unwetter in Franken

Neben der Region traf es auch Bayern und das Ausland heftig - vor 51 Minuten

NÜRNBERG - Hagelkörner bis zu zwei Zentimeter groß, vom Starkregen überflutete Straßen und schneeweiße Landstriche - die Unwetter in Franken haben ihre Spuren hinterlassen. Auch im Rest des Landes und bei den Nachbarn aus Österreich kam es zu heftigen Unwettern. Wir haben Bilder und Videos gesammelt.

Auf dem Nürnberger Land gingen am Donnerstag Hagelkörner zwischen ein und zwei Zentimeter nieder. Die liegengebliebenen Körner färbten unter anderem in Schwarzenbruck die Straßen schneeweiß.

Bilderstrecke zum Thema Bilder vom Unwetter: Hagel färbt den Straßenrand schneeweiß Heftiger Regen und Hagel gingen am Donnerstagnachmittag über der Region nieder. Der DWD warnte vor heftigen Güssen und schweren Gewittern. Schäden blieben, Stand jetzt, aus. Die Bilder sind dennoch eindrucksvoll.



Doch nicht nur in Franken gab es an Fronleichnam heftige Unwetter. Amateuraufnahmen zeigen, wie in Sachsen-Anhalt ein Blitz in eine Kirche einschlägt. Auch bei unseren Nachbarn aus Österreich zogen Unwetterzellen mit Starkregen über das Land. Ein Fahrgast der Wiener S-Bahn filmte die Überflutung der S-Bahn-Station. In den kommenden Tagen folgt dann der krasse Wetterumschwung: Bis zu 37 Grad und eine Glut-Hitze rollen auf Franken zu! Alle Informationen dazu finden Sie hier.

eli