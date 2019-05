Dreijährige stürzt sechs Meter tief aus Fenster

Mädchen verlor auf Fensterbank in elterlicher Wohnung den Halt - vor 52 Minuten

GEMÜNDEN AM MAIN - Ein dreijähriges Mädchen ist am Samstagabend aus dem Küchenfenster eines Wohnhauses in Gemünden am Main (Landkreis Main-Spessart) gefallen. Das Mädchen stürzte sechs Meter in die Tiefe, dann fand eine Passantin das Kind.

Wie die Polizei mitteilt, fand die 78-Jährige kurz nach 20 Uhr das weinende Kind und kümmerte sich um die Verletzte, bis der Notarzt eintraf. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war die Dreijährige in einem unbeobachteten Moment auf die Fensterbank in der Küche ihrer Eltern geklettert und verlor dann das Gleichgewicht. Bei seinem Sturz prallte das Kind offenbar zunächst auf einen vier Meter unter dem Fenster liegenden Mauervorsprung und stürzte dann auf das Kopfsteinpflaster der darunter verlaufenden Straße.

Die Kleine wurde mit einem Rettungshubschrauber und einer schweren Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht, über weitere Verletzungen ist derzeit nichts bekannt. Hinweis auf ein Fehlverhalten der Eltern gibt es laut Polizei bisher nicht.

jru