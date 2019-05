Dreister Fahrraddieb wird erwischt - und klaut einfach weiter

E-Bike im Wert von rund 2000 Euro entwendet - vor 1 Stunde

AUGSBURG - Als ihm die Polizei das erste E-Bike abnahm, das er geklaut hatte, zog er prompt los und stahl das nächste: Einen Mann in Augsburg erwartet nun eine Anzeige wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Kaum hatte die Polizei ein von ihm geklautes Elektrofahrrad beschlagnahmt, hat ein Mann in Augsburg erneut ein E-Bike gestohlen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, durchsuchten Ermittler am Mittwoch erfolgreich die Wohnung des 48-Jährigen, der im Verdacht stand, im November vergangenen Jahres ein Elektrofahrrad im Wert von rund 2000 Euro entwendet zu haben.

Die Beamten beschlagnahmten das Fahrrad. "Offensichtlich sah sich der 48-Jährige dadurch veranlasst, sich ein neues Radl zu verschaffen", teilte die Polizei mit. Wenige Stunden später stahl der Mann erneut ein rund 2500 Euro teures E-Bike. Den Mann erwartet eine Anzeige wegen besonders schweren Falls des Diebstahls, da das Rad abgesperrt war.

dpa